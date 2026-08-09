L'estate 2026 riserva agli appassionati di viaggi e fenomeni naturali un'occasione straordinaria: nel giro di pochi giorni, il cielo di agosto offrirà due degli spettacoli astronomici più attesi dell'anno. Da un lato, il picco delle Perseidi, le celebri 'stelle cadenti' che illuminano le notti estive a ridosso di San Lorenzo, che si celebra il 10 agosto; dall'altro, l'eclissi totale di Sole del 12 agosto, che renderà la Spagna l'unico Paese europeo da cui ammirarne la fase finale. Un doppio richiamo a partire con lo sguardo rivolto al cielo. Omio, la piattaforma leader globale per la prenotazione di viaggi multimodali, ha selezionato una rosa di destinazioni in Italia ideali per vedere le stelle cadenti nei cieli più bui del Paese. Per la Spagna, ha invece stilato l'Omio Eclipse Index, una classifica delle mete migliori per ammirare l'eclissi, basata su affidabilità meteorologica, patrimonio culturale e comodità dei collegamenti.

Ecco allora innanzitutto in Italia dove trovare i cieli più bui per osservare le Perseidi.

-Gran Paradiso, il primo parco nazionale d'Italia sotto le stelle. Vallate alpine, natura protetta e uno dei cieli più limpidi del Nord Italia rendono il Gran Paradiso una meta amatissima dagli appassionati di astroturismo. Si raggiunge in treno fino ad Aosta, prenotabile su Omio, per poi proseguire con gli autobus verso il Parco. Di giorno trekking e passeggiate tra i borghi, la sera lo spettacolo delle stelle: è il primo parco nazionale istituito in Italia, nel lontano 1922.

-Asiago, tra osservatori astronomici e caseifici di montagna. Boschi, malghe e uno degli osservatori astronomici più importanti d'Italia fanno di Asiago la meta ideale per una notte sotto le stelle abbinata a una fuga in montagna. Si arriva in treno fino a Carpanè-Valstagna, disponibile su Omio, e poi in autobus fino all'altopiano, con la possibilità di scoprire i borghi della zona o raggiungere Bassano del Grappa e assaggiare l'Asiago Dop direttamente nei caseifici locali.

-Campo Imperatore, il 'Piccolo Tibet d'Italia. Conosciuto come il 'Piccolo Tibet d'Italia', Campo Imperatore unisce altitudine, paesaggio incontaminato e quasi totale assenza di illuminazione artificiale: condizioni ideali per ammirare le Perseidi. Si raggiunge in treno fino a L'Aquila o Teramo, prenotabile su Omio, proseguendo poi in auto o autobus, con Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio a completare l'itinerario e gli arrosticini cotti alla brace, simbolo della tradizione pastorale abruzzese, a chiudere in bellezza la giornata.

-Monte Amiata, l'antico vulcano che veglia sulla Val d'Orcia. Tra faggete secolari e panorami che arrivano fino al Tirreno, il Monte Amiata è tra le mete più amate del Centro Italia per osservare il cielo estivo. Si può arrivare con BlaBlaCar fino a Querce al Pino, prenotabile su Omio, con la Val d'Orcia, le terme di Bagno Vignoni e i vini del Montecucco a portata di weekend: un antico vulcano ormai spento, tra i più imponenti dell'Italia centrale.

-Etna, le stelle sopra il vulcano attivo più alto d'Europa. Osservare le stelle sulle pendici del vulcano attivo più alto d'Europa è un'esperienza che unisce astronomia e paesaggi spettacolari. Si arriva in volo o in treno fino a Catania, entrambi prenotabili su Omio, con Taormina e le cantine etnee a completare il viaggio: l'Etna è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 2013.

Per chi, invece, ha scelto la Spagna come meta delle vacanze estive, infatti, il 12 agosto 2026 è una data destinata a entrare nella storia: la penisola iberica sarà l'unico territorio europeo da cui ammirare un'eclissi totale di Sole, visibile poco prima del tramonto dalle regioni settentrionali fino alle Isole Baleari. Trattandosi di un fenomeno che si verificherà con il Sole molto basso, la qualità dell'osservazione dipenderà dalla limpidezza del cielo e da una vista aperta verso ovest. Per facilitare la scelta della meta ideale, Omio ha stilato l’Eclipse Index e ha selezionato le destinazioni migliori dove poter ammirare questo fenomeno naturale, incrociando l'affidabilità meteorologica estiva con la comodità dei collegamenti.

Ecco allora dove vivere l'eclissi totale del 12 agosto in Spagna

-Saragozza. Nel cuore dell'Aragona, Saragozza conquista il primo posto nell'Omio Eclipse Index con un punteggio di 88 su 100 grazie all'ottima combinazione tra trasporti veloci e visibilità del cielo. La città garantisce 1 minuto e 24 secondi di totalità e vanta una nuvolosità storica di appena il 19%, valore che indica un'altissima probabilità di trovare cielo sereno al momento dell'oscuramento. La maestosa Basilica del Pilar, affacciata sulle acque dell'Ebro, fa da sfondo a questo spettacolo unico. Dall'Italia è possibile volare su Madrid o Barcellona e proseguire verso Saragozza con i frequenti treni ad alta velocità Ave, che coprono la tratta in poco più di un'ora e sono prenotabili direttamente su Omio.

-Palma di Maiorca. Alle Isole Baleari l'eclissi regalerà uno scenario da cartolina, con il Sole che si oscurerà mentre tramonta direttamente sul Mediterraneo prima di regalare ben 1 minuto e 36 secondi di totalità a Maiorca, al secondo posto dell’Omio Eclipse Index. Per chi vuole combinare l'evento astronomico con una vacanza di mare, una delle opzioni più suggestive e pratiche in assoluto è godersi lo spettacolo direttamente dal pontile di un traghetto. Raggiungere l'isola è semplice sia con voli diretti dall'Italia sia optando per una traversata dalla terraferma. Le partenze pomeridiane da Dénia, Barcellona o Valencia verso Palma trasformano il viaggio in un punto di osservazione unico, garantendo una vista panoramica in mare aperto e un orizzonte occidentale completamente libero. Tutte le soluzioni di volo e traghetto sono confrontabili e prenotabili su Omio.

-Leòn. Tappa iconica lungo il Cammino di Santiago, León affascina i visitatori per la sua straordinaria Cattedrale dalle vetrate colorate, l'architettura modernista di Gaudì a Casa Botines e il vivace quartiere Barrio Húmedo. Al terzo posto nell'Omio Eclipse Index con 85 punti su 100, la città offre uno dei migliori contesti per una vacanza culturale abbinata alla visione del fenomeno solare, garantendo 1 minuto e 44 secondi di totalità. Dall’Italia è possibile raggiungere Leòn volando su Madrid e successivamente proseguendo il viaggio con un treno ad alta velocità verso. Trasporti prenotabili su Omio.

-Valencia. Al quarto posto nell'Omio Eclipse Index, Valencia permette di assistere a 1 minuto di oscuramento totale del Sole al tramonto, unendo lo spettacolo celeste a un soggiorno mediterraneo di grande fascino. La città offre ampie spiagge urbane, l'architettura futuristica della Città delle Arti e delle Scienze e la rinomata tradizione gastronomica dell'Albufera. È possibile raggiungere la città dall'Italia con volo diretto, inoltre Valencia rappresenta inoltre un ottimo punto di partenza per raggiungere le Baleari in traghetto. Tutte le opzioni di viaggio sono prenotabili su Omio.