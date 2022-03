Ucraina: Csel, Comuni italiani mobilitati per la solidarietà

Si moltiplicano di ora in ora le iniziative di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina attivate da associazioni, organizzazioni e soggetti pubblici e privati in tutta la Penisola. Anche i Comuni italiani non sono rimasti a guardare e si sono attivati per manifestare la propria solidarietà alle vittime del conflitto e per fornire loro un aiuto concreto. A evidenziarlo un dossier elaborato per l'Adnkronos dal Centro Studi Enti Locali (Csel).

Palazzi comunali e monumenti che si tingono di giallo e blu, convogli di beni che partono alla volta dell’Est europeo, raccolte di medicinali e beni di prima necessità, istituzione di conti correnti ad hoc per mandare aiuti ai bisognosi e predisposizione di posti letto per accogliere i rifugiati.

"Gli enti locali italiani, indipendentemente dal colore della giunta che li guida, si sono schierati in modo compatto nel condannare il conflitto ucraino, e sono migliaia i Consigli comunali che hanno approvato nelle ultime due settimane, documenti di ferma condanna dell’aggressione militare avviata dalla Russia il 24 febbraio scorso", sottolinea Csel.