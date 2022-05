Russia, fonti Farnesina: "Viaggio Salvini a Mosca? Mai comunicato"

Si fa strada l'ipotesi di un viaggio di Matteo Salvini a Mosca. Fonti della Farnesina, però, replicano così a una domanda diretta. "Eravate a conoscenza del viaggio di Salvini a Mosca? No, non ci è stata fatta alcuna comunicazione, non siamo a conoscenza di alcun viaggio" sottolineano. Nessuna informazione sarebbe arrivata in merito, almeno per ora, neanche a Palazzo Chigi.

"Io a Mosca? La pace merita l'impegno e lo sforzo di tutti. Ci sto lavorando, se fosse utile e possibile sarei disponibile", ha detto stasera il segretario della Lega, parlando a Como, per la campagna elettorale.

Già a inizio mese si era parlato di un possibile viaggio del leader leghista in Russia.