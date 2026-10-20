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Ucraina, il Sistema Italia in campo per la ricostruzione

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20 ottobre 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
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La ricostruzione dell’Ucraina si conferma una direttrice cruciale per il sistema produttivo italiano. Alla fiera “Rebuild Ukraine Construction & Energy” in programma a Varsavia il 12 e 13 novembre, l’Italia sarà presente con 40 aziende espositrici distribuite in due padiglioni, oltre a imprese, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e del mondo finanziario. Una partecipazione che per numero è seconda solo a quella tedesca che manifesta l’interesse delle imprese italiane per le opportunità legate alla ripresa del Paese devastato da oltre quattro anni di guerra. La partecipazione del Sistema Italia nasce dal coordinamento della Task Force per la ricostruzione dell’Ucraina della Farnesina in collaborazione con ICE, SACE, CDP e Simest e si inserisce nel solco dell’Ukraine Recovery Conference 2027 in programma a Tallinn a fine gennaio. La fiera di Varsavia rappresenta un importante momento di confronto con imprese, autorità ucraine e investitori internazionali per trasformare competenze industriali e capacità finanziarie in opportunità concrete di collaborazione.
Il comunicato della Farnesina

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Rebuild Ukraine Construction & Energy ricostruzione Ucraina Italia Task Force Farnesina
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