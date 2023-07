Ucraina, Zelensky vede Zuppi: "Santa Sede ci aiuti con piano di pace" - Video

Incontro oggi a Kiev tra il presidente ucraino Volodymir Zelensky e il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale di Papa Francesco. Nel corso del faccia a faccia, ha scritto il leader ucraino postando un video, è stata discussa la "situazione in Ucraina e la cooperazione umanitaria nel quadro della formula di pace ucraina". "Solo gli sforzi congiunti, l'isolamento diplomatico e la pressione sulla Russia possono influenzare l'aggressore e portare una pace giusta nella terra ucraina", ha scritto Zelensky, che ha invitato la Santa Sede "a contribuire all'attuazione del piano di pace ucraino". "L'Ucraina accoglie con favore la disponibilità di altri stati e partner a trovare modi per la pace, ma poiché la guerra è sul nostro territorio, l'algoritmo per raggiungere la pace può essere solo ucraino".