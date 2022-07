Una corretta idratazione è la chiave per la tonicità e l’azione muscolare

Il Professor Umberto Solimene, dell’Università degli Studi di Milano e membro dell’Osservatorio Sanpellegrino, spiega come l’idratazione influisce sul mantenimento e sull’elasticità del sistema del muscolo

Milano, 26 luglio 2022– La stagione estiva è il periodo dell’anno ideale per godersi delle lunghe e rilassanti passeggiate all’aria aperta ed è anche il momento adatto per rimettersi in forma, intensificando l’attività fisica. Assumere la giusta quantità di acqua può, quindi, aiutare le persone a mantenere la tonicità muscolare e idratare correttamente i propri muscoli, che potrebbero essere soggetti a dolori e crampi dovuti all’incremento dell’esercizio giornaliero.

Quando il nostro corpo è disidratato, anche il sistema muscolare ne risente in maniera grave e diventa meno efficiente. “Assumere la giusta quantità di acqua aiuta l’organismo e i muscoli a funzionare al meglio. Una corretta idratazione è essenziale perché mantiene i tessuti idratati e le fibre muscolari flessibili con un conseguente aumento dell’elasticità e della tonicità muscolare. Inoltre, l’acqua aiuta a smaltire il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress che, quando è presente in eccesso nel corpo, indebolisce i nostri muscoli.” – spiega il Professor Umberto Solimene, dell’Università degli Studi di Milano, membro dell’Osservatorio Sanpellegrino e Presidente FEMTEC. “Una corretta e adeguata idratazione poi, contribuisce a mantenere le articolazioni lubrificate e agevola la produzione del liquido sinoviale, un sottile strato fluido che ammortizza la frizione tra le ossa e fornisce nutrimento alle articolazioni, così come dona maggior sostegno all’azione muscolare.”

Bere adeguatamente, non solo può contribuire a stimolare l’efficienza e il tono muscolare, ma può anche aiutare a prevenire e alleviare i sintomi della disidratazione quali stanchezza, fatica, poca resistenza, scarsa coordinazione motoria e crampi muscolari. Quest’ultimo è un disturbo che colpisce molto di frequente gli sportivi, gli anziani e non solo. Poiché i nostri muscoli sono composti in gran parte anche da acqua, è essenziale mantenersi correttamente idratati per stimolare il loro corretto funzionamento, evitando così possibili seri danni all’organismo.

“Quando siamo disidratati il corpo umano va incontro a gravi difficoltà, il sistema nervoso centrale non lavora al massimo della sua efficienza e ne risentono in particolar modo i muscoli. L’acqua diventa dunque un alleato fondamentale poiché fornisce al corpo gli elettroliti, che apportano il gusto quantitativo di minerali quali sodio, potassio e cloro, indispensabili ai muscoli per contrarsi. Senza questi elementi, il regolare funzionamento delle attività nervose e dei muscoli verrebbero meno.” Conclude il Professor Solimene.

La qualità, la tonicità e il benessere del muscolo sono quindi direttamente collegati a una buona idratazione. Ma quanta acqua si deve assumere e quanto bisogna idratarsi per mantenere la nostra tonicità muscolare? Innanzitutto, non si deve bere solo quando si sente lo stimolo della sete, che deve essere solamente un campanello d’allarme. In generale, una persona che pesa attorno ai 70 kilogrammi dovrebbe bere 1,5 litri di acqua al giorno, che corrispondono a circa 8 bicchieri. Ma non siamo tutti uguali: ci sono diversi fattori che influiscono sulla quantità di acqua che ciascuno di noi dovrebbe consumare e dipendono dal nostro peso corporeo, dalla traspirazione della pelle (se una persona suda molto dovrebbe idratarsi di più) e dallo stile di vita. Uno sportivo, ad esempio, per garantire l’elasticità e la funzionalità dei muscoli, dovrebbe assumere più liquidi durante l’arco della giornata di una persona con una vita sedentaria.

Mantenere i muscoli idratati richiede quindi molta attenzione. Quando gli impegni quotidiani si accavallano, non è sempre semplice assumere la giusta quantità di liquidi. Bisogna ricordarsi di bere dell’acqua subito dopo esserti alzati, di assumere almeno otto bicchieri d’acqua al giorno, soprattutto a metà mattina, nel pomeriggio e durante i pasti. Se la routine di idratazione risulta difficile da seguire, si possono stabilire delle tempistiche per bere ogni ora, oppure tenere sempre una bottiglia d’acqua a portata di mano in macchina e nel posto di lavoro. In alternativa, si possono sfruttare le applicazioni per smartphone a disposizione per ricordarsi di bere la giusta quantità di liquidi per la salute della nostra muscolatura.

