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Bernini su Infermieristica: "Con nuovi percorsi clinici offriamo a ragazzi più opportunità"

"L'alto numero di studenti iscritti ai test di ingresso dimostra che ampliare l'offerta formativa delle professioni sanitarie era una scelta giusta e attesa"

Anna Maria Bernini - (Foto MIUR)
Anna Maria Bernini - (Foto MIUR)
25 settembre 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'alto numero di studenti iscritti ai test di ingresso per i tre nuovi percorsi clinici specialistici della laurea magistrale in Scienze infermieristiche dimostra che ampliare l'offerta formativa delle professioni sanitarie era una scelta giusta e attesa. Con i nuovi percorsi clinici specialistici, così come con il semestre aperto di Medicina, stiamo ampliando le possibilità di scelta e offrendo ai ragazzi più opportunità per costruire il proprio percorso nella sanità. Sono numeri che ci confermano che la direzione è giusta". Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, interviene sul 'boom di richieste' per le iscrizioni ai test di ingresso per i 3 nuovi percorsi clinici specialistici della laurea magistrale in Scienze infermieristiche, come certificato dalla Fnopi, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

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nuovi percorsi clinici specialistici della laurea magistrale in Scienze infermieristiche
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