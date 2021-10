Vaccino Johnson & Johnson, Pregliasco: "Niente panico, la protezione cala ma c'è"

"Importante una seconda dose che a questo punto in Italia si farà in modo eterologo"

"Il dato è che la protezione" con il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson "tende a calare di più degli altri". "E' importante una seconda dose che a questo punto in Italia si farà in modo eterologo", con vaccini a mRna, dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, dopo che ieri il collega Andrea Crisanti a 'Piazzapulita' su La7 ha affermato che il vaccino Janssen "dopo 2 mesi di fatto non protegge quasi più niente".

"Non è vero - frena Pregliasco - protegge meno. Non ha senso mettere ingiustamente in panico 1,5 milioni di persone quando la protezione comunque c'è". Crisanti "ha messo in evidenza forse in modo un po' eccessivo quella che è il dato oggettivo di riduzione, ma non di sparizione" dell'effetto protettivo del vaccino. "Va a calare" e per questo la seconda dose "è una raccomandazione e un suggerimento. Vedremo adesso - conclude l'esperto - quali saranno le indicazioni" dell'Agenzia italiana del farmaco "Aifa per chi lo ha fatto meno di 6 mesi fa".