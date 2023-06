Vela d'epoca, dall'8 giugno il 3° Capraia e Arcipelago Sail Rally

Partire da uno qualsiasi dei porti del Tirreno in direzione Capraia registrando rotta e posizione ai fini della classifica, condividere per due giorni la vita sull’isola partecipando alle regate costiere e al Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone e infine riprendere il mare alla volta di Portoferraio, all’Isola d’Elba, per la tappa finale e le cerimonia di premiazione. Questo in sintesi il 3° Capraia e Arcipelago Sail Rally , in programma dall’8 all’11 giugno 2023, organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio con il supporto della Guardia Costiera. Le imbarcazioni iscritte ad oggi sono 25, suddivise nelle categorie ‘Epoca’, ‘Classiche’ e ‘Vele Storiche’.

Quest’ultimo raggruppamento, secondo la definizione dell’Associazione Vele Storiche Viareggio, consentirà loro di correre in tempo reale senza l’obbligo di presentare un Certificato di Stazza del Comitato Internazionale del Mediterraneo in corso di validità. Come accade già da diversi anni, il Consorzio Lamma Meteo fornirà a tutti i partecipanti le previsioni di vento e mare per ogni giornata. Il Capraia e Arcipelago Sail Rally è patrocinato dalla Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Capraia Isola oggi presieduto dal nuovo sindaco Lorenzo Renzi, Comune di Portoferraio, Nobile Ordine Cavalieri di Capraia, Fiv, Aive, Guardia Costiera.

Per tutti i giorni del Capraia Sail Rally il Museo Galleggiante Vele Storiche Viareggio sarà visitabile all’ormeggio secondo la formula “Benvenuti a Bordo”, che offrirà l’opportunità di conoscere da vicino questi scafi, varati tra il 1923 e il 1983, per scoprirne storia e caratteristiche. Tra le barche già iscritte Airone V, Albelimar III, Barbara, Berenice, Crivizza, Daphne, Ella, Estella, Gazell, Gioconda, Ilda, Kallefjonken, Lisa of La Tour, Lospray, Mabelle, Oenone, Ojalà II, Optimista, Penelope, Sula, Till, Tulli, Voscià, Vistona. La manifestazione si svolgerà grazie ai partner Locman, Acqua dell’Elba, 4F Group, ASF Yacht Engineering Service di Antonio Farigu, Frisbi, Versilia Marine Service, veleria Millenium, Navionics, Navigo, Sacomar Yacht Agency, Marina di Capraia, Darsena Cosimo de’ Medici e i produttori locali La Piana, Arura Azienda Agricola, Il Saracello, Birrificio Ortigrandi, Azienda Agricola San Rocco.

La classifica di arrivo della flotta di giovedì 8 giugno all’isola di Capraia sarà basata sulla collaudata formula della “multipartenza” dai porti del Tirreno (La Spezia, Viareggio, Pisa, Livorno, ecc.), che prevede la registrazione delle coordinate di navigazione “start & stop” rilevate tramite l’applicazione Navionics Boating. Nella stessa serata verrà assegnato il Trofeo Challenge messo in palio dal Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia, che offrirà l’aperitivo in banchina per gli equipaggi in occasione della premiazione. L’Autorità Organizzatrice delle regate che seguiranno nei due giorni successivi sarà la Fiv, che ne demanderà l’organizzazione alla Affiliata Vele Storiche Viareggio col supporto dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e del Comitato Internazionale del Mediterraneo (Cim). Sabato sera 10 giugno si svolgerà l’evento conclusivo del Premio Letterario Internazionale del Mare “Piero Ottone”. Domenica 11 giugno la flotta partirà per una veleggiata di 26 miglia con destinazione Portoferraio, all’Isola d’Elba, dove si terrà la cerimonia conclusiva del Rally.