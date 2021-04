Vernici per pelli scamosciate: come tingere le scarpe

Roma, 2 aprile 2021 - Le scarpe in pelle e in camoscio possono aver bisogno, con il passare del tempo, di un “tagliando”: il loro colore può richiedere un intervento finalizzato a riportarlo alle condizioni iniziali. Colorare le scarpe in pelle non è un’operazione che possa essere compiuta solo da un calzolaio professionista, anzi: basta avere a disposizione i prodotti giusti per poter provvedere anche in autonomia avendo la certezza di ottenere risultati concreti e soddisfacenti.

Come si verniciano le calzature in camoscio

Se, per esempio, si deve colorare le scarpe in pelle di camoscio, la prima accortezza da adottare è quella di pulire con la massima attenzione la loro superficie: la rimozione di tutti i residui di sporcizia è un intervento fondamentale per garantire una perfetta adesione del colore camoscio. Le scarpe non devono essere lavate, in quanto abbiamo a che fare con un materiale che non dovrebbe stare a contatto con l’acqua: il rischio è che la pelle scamosciata diventi secca, il che non andrebbe bene prima della tintura. Per fare in modo che le scarpe possano essere preparate come si deve, invece, conviene ricorrere a una spazzola dotata di setole rigide. Una volta che la pulizia è stata completata, è il momento della tintura: i colori per scarpe tra cui scegliere sono numerosi, e non sarà difficile individuare quello più adatto alle proprie necessità. L’importante è che le vernici per pelli vengano applicate in maniera omogenea. Dopo circa mezz’ora si può passare una nuova mano, e una volta che il colore voluto sarà stato ottenuto occorrerà attendere almeno 3 o 4 ore per far asciugare il tutto.

Vernice per scarpe in pelle: come sono fatte?

La vernice per scarpe in pelle è un prodotto a base di alcol: si può usare tanto sulla pelle liscia quanto su quella scamosciata. La differenza più significativa rispetto alla vernice tradizionale consiste nel fatto che questo tipo di tintura è assorbito dalla pelle, il cui colore originale viene alterato. È questa la ragione per cui vi si fa affidamento nel caso in cui le scarpe debbano essere tinte in modo da diventare più scure o comunque per un ritocco del colore. Le vernici per pelli sono meno liquide rispetto alle tinture, le quali possono essere mescolate con il colore base della pelle in maniera più semplice. Precisione e attenzione sono doti indispensabili per le procedure di applicazione. Dopo che è stata assorbita dalla pelle, comunque, la tintura è destinata a durare più a lungo della vernice tradizionale, e questo è il motivo per cui vale la pena di sceglierla per dipingere o disegnare sulle scarpe.

Tante idee per rinnovare delle scarpe vecchie

Il ricorso alla tintura è anche una soluzione che si può prendere in considerazione quando si ha in mente di ridare nuova vita a delle calzature un po’ malandate. Per un restyling completo ed efficace non serve molto, e basta avere a disposizione il prodotto giusto per procedere. Il meccanismo di funzionamento della pittura per le scarpe è piuttosto simile a quello che caratterizza la pittura per ambienti. Gli esperti raccomandano di applicare i vari strati nel modo più omogeneo possibile, così che il colore sembri uniforme e, soprattutto, non ci siano macchie qua e là. L’impegno di per sé non è complesso, ma richiede un po’ di pazienza: ciò non toglie che si possa procedere anche nel caso in cui la superficie che deve essere coperta sia abbastanza vasta. Ovviamente, vale sempre la raccomandazione di dipingere in una direzione sola evitando di eccedere con la tintura sul pennello.

