Verso la World Tech Conference: Intelligenza Fisica e Nuove Frontiere dell’AI - Diretta

La prima diretta dedicata al percorso verso la WTC, World Tech Conference, che si terrà al MiCo di Milano dal 24 al 28 giugno 2026. Giorgio Rutelli, vicedirettore Adnkronos, riunisce negli studi del Digital Innovation Channel (Micromegas) tre protagonisti di discipline che stanno ridefinendo il concetto stesso di intelligenza.

Ad aprire la conversazione, Paola Catapano, divulgatrice scientifica del CERN, che racconta perché il 2025 è considerato l’anno del quantum: un punto di svolta in cui ricerca, industria e comunicazione convergono sulla maturità delle tecnologie quantistiche. Catapano ripercorre la storia del quantum, dalle intuizioni dei pionieri del Novecento alle più recenti applicazioni, spiegando come questo nuovo paradigma stia ridefinendo il confine tra ciò che possiamo calcolare, misurare e simulare.

Il professor Giovanni Acampora (Università Federico II) introduce la nuova fase dell’AI, in cui i sistemi non vivono più solo nei dati ma interagiscono con fisica, energia e materiali.

La professoressa Marion Schneider (Ulm University Hospital) esplora l’incontro tra modelli computazionali e segnali biologici, spiegando cosa significa “intelligenza fisica” dal punto di vista della neurobiologia umana.

Con loro Marco Pistoia, CEO di Ionq Italia, che porta la prospettiva dell’hardware quantistico e delle tecnologie emergenti capaci di integrare AI, calcolo quantistico e sicurezza avanzata. L'investimento di Ionq in Italia, annunciato a Comolake 2025 nell'ambito della q-alliance con D-Wave, si arricchisce con la nuova sede romana.

Una conversazione che vuole aprire un linguaggio nuovo: quello della convergenza scientifica. Dal limite fisico dei sistemi al ruolo dell’uomo in un mondo di macchine autonome, una preview esclusiva delle idee che guideranno la WTC