Vignetta su Francesca Mannocchi, Enrico Mentana: "Fa schifo"

La giornalista descritta come 'cranio impoverito'. Mentana: "Non è satira, è un'offesa"

La giornalista Francesca Mannocchi, che per diverse testate ha raccontato la guerra in Ucraina, è la protagonista di una vignetta del Fatto Quotidiano che descrive gli 'effetti collaterali di fosforo e uranio sui corrispondenti di guerra'. Mannocchi viene definita 'il cranio impoverito'. La vignetta alimenta il dibattito su Twitter, con una valanga di messaggi di condanna. "Ringrazio tutti per i messaggi pubblici e privati. Una sola cosa: non insultate il giornale, i giornali sono i loro lettori. Esercitiamo la critica punto su punto, senza sconti, ma con parole precise, puntuali e informate. Le abbiamo, facciamone buon uso e prendiamocene cura", scrive Mannocchi.

Il tema viene affrontato in tv da Enrico Mentana, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7. "Noi ci dobbiamo intendere. Se tu dici di un giornalista 'cranio impoverito', non è satira: è un'offesa. Non stiamo parlando di un soggetto forte, dillo di Mentana o di Giletti... E' una giornalista che, a differenza della gran parte dei suoi detrattori vecchi e nuovi, è stata là. Puoi dirle cranio impoverito? La satira può tutto? Benissimo, ma si può dire che fa schifo?", dice il direttore del Tg La7.