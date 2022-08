Vivi una vita più sana coi nuovi dispositivi Fitbit

Scopri i nuovi dispositivi Fitbit e scegli il prodotto che più risponde ai tuoi obiettivi di salute e benessere e al tuo stile di vita!

Milano, 24 Agosto 2022 - Fitbit da sempre si impegna per rendere la vita più sana. Milioni di persone a livello mondiale utilizzano Fitbit ogni giorno, per esempio, per controllare la qualità del sonno, le attività quotidiane, o per accedere a una sessione di allenamento o di rilassamento direttamente dall'app.

Fitbit oggi è lieta di annunciare la nuova generazione dei suoi dispositivi indossabili, che combinano le funzionalità Fitbit per la salute e il benessere con le più avanzate funzioni di Google: V ersa 4, Sense 2 e Inspire 3. Questi dispositivi sono ancora più sottili e confortevoli per essere indossati giorno e notte, senza la necessità di doverli caricare quotidianamente.

Che il tuo obiettivo sia migliorare la tua salute mentale, allenarti per correre una maratona o iniziare un nuovo stile di vita più centrato sul benessere, ora hai a disposizione una linea di dispositivi facili da utilizzare tra cui poter scegliere. L'accesso a informazioni sul tuo corpo, come il battito cardiaco a riposo, la saturazione dell'ossigeno (SpO2), il rilevamento del sonno e la risposta del tuo corpo a fattori di stress, ti consente di gestire al meglio il tuo benessere olistico. Ecco i nuovi prodotti da vicino:

Ottenere il massimo dalla tua esperienza Fitbit

La nuova offerta di dispositivi Fitbit è solo il punto di partenza del nostro approccio che ci vede al tuo fianco per supportare il miglioramento generale della salute e del benessere. Con l'app Fitbit, sei sempre motivato e puoi restare aggiornato grazie alle statistiche settimanali e longitudinali sull'attività fisica, la salute del cuore, l'andamento del sonno e lo stress. Puoi inoltre monitorare l'idratazione, il ciclo mestruale, l'umore, l'alimentazione e i livelli di glucosio, tutto da un'unica app.

La visualizzazione di tutte le metriche insieme ti aiuta a capire meglio l'impatto delle tue azioni sul tuo benessere e a prendere decisioni più consapevoli nella tua quotidianità!

Puoi anche avere accesso a importanti funzioni legate alla salute, tra cui quella delle Notifiche di Ritmo Cardiaco Irregolare, che utilizza un sensore fotopletismografico (PPG) per avere accesso al tuo ritmo cardiaco e riconoscere segni di fibrillazione atriale (AFib) - indicato per individui dai 22 anni di età senza una storia pregressa di ritmo cardiaco irregolare. Questa funzionalità ha ottenuto sia approvazione FDA che certificazione CE, ed è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi Fitbit che monitorano il battito cardiaco.

Fitbit Premium, incluso per 6 mesi nell'acquisto di tutti i nuovi prodotti, è in grado di fornirti un'esperienza ancora più avanzata grazie ad esempio al Livello di Recupero Giornaliero e al Profilo di Sonno, per approfondire ulteriormente le tue statistiche e i tuoi progressi, e numerose sessioni di allenamento e rilassamento per mantenere attivi mente e corpo.

Inizia la tua personale esperienza Fitbit!

Sia che tu abbia deciso di iniziare ora o che tu abbia già accesso alle tue statistiche di salute, in Fitbit abbiamo un dispositivo che può fare al caso tuo. Non sai quale potrebbe essere il prodotto migliore per le tue esigenze? Scoprilo grazie a questo quiz! Siamo certi che tu possa trovare il dispositivo Fitbit migliore per rispondere alle tue personali esigenze di salute e benessere e per supportarti nel dare ogni giorno il meglio di te stesso.

