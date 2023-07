Wimbledon 2023, Sinner e la borsa Gucci stregano il New York Times

Jannik Sinner detta la moda a Wimbledon 2023. L'azzurro, che al primo turno del singolare maschile ha battuto l'argentino Juan Manuel Cerundolo, si è presentato sul Campo Centrale con un inedito accessorio: al posto del classico borsone fornito dallo sponsor tecnico, la testa di serie numero 8 è scesa in campo con una borsa di Gucci. Una novità praticamente assoluta per il tempio del tennis e per il torneo che, più di ogni altra competizione, è sinomino di tradizione, rigore e protocollo. La svolta 'fashion' di Sinner ha conquistato spazio persino sul New York Times, che nella sua edizione online ha dedicato un lungo articolo al dettaglio, raccogliendo anche le parole del tennista, ambasciatore del brand: "Volevo che la borsa fosse comoda da portare e fosse sufficiente per contenere le mie cose. La mia priorità era la funzionalità".