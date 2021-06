Winter Warrior Race. Anche gli atleti OCR si battono per lo sport

Ieri moltissimi atleti si sono ritrovati al Col del Lys presso Rubiana (To) per partecipare alla Winter Warrior Race, la prima gara del campionato piemontese OCR organizzato dalla FIOCR.

Presente sul campo anche la delegazione di ASI Piemonte con Siccardi Andrea coordinatore del settore OCR, nonché allenatore e presidente di una delle più gradi squadre del Piemonte.

La gara prevedeva un tracciato di corsa di 9 km più numerosi ostacoli artificiali da superare grazie alla propria abilità.

I più di trecento atleti si sono sfidati su questo percorso ognuno con i propri obbiettivi, chi cercando di guadagnarsi il podio e chi semplicemente divertirsi e passare alcune ore nella natura facendo sport.

La disciplina OCR è in costante crescita in Italia, e non ha ceduto nemmeno in questo periodo infausto, adattandosi e creando nuove formule di gara per poter dare la possibilità agli atleti di continuare ad allenarsi e gareggiare nel rispetto delle norme.

ASI Piemonte è molto presente sul proprio territorio, contando già parecchi campi di allenamento e diverse squadre sotto il suo tetto, in continua crescita come numero.

Ora grazie al nuovo settore OCR voluto dal presidente del comitato regionale Sante Zaza e coordinato da Siccardi Andrea la disciplina avrà nuovi stimoli per continuare a crescere.