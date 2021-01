YouTube sospende Trump: "Incita alla violenza"

(Adnkronos)

Il canale YouTube ha sospeso l'account del presidente americano uscente Donald Trump per almeno una settimana. Lo riporta la Cnn, alla quale YouTube ha riferito che, in un recente video condiviso sulla piattaforma, Trump ha incitato alla violenza. Quel filmato è stato rimosso, spiega YouTube, che si è rifiutata di condividere i dettagli del video. Tra una settimana, la sospensione di Trump verrà rivalutata, spiega l'azienda alla Cnn, che ha anche rimosso i contenuti dal canale della Casa Bianca per violazione delle norme.

"Dopo un'attenta revisione e alla luce delle preoccupazioni circa la potenziale violenza in corso, abbiamo rimosso i nuovi contenuti caricati sul canale di Donald Trump e abbiamo emesso un avvertimento per aver violato le nostre politiche di incitamento alla violenza", si legge in un comunicato diffuso sa un portavoce di YouTube. "Di conseguenza, non è possibile caricare nuovi video o live streaming per un minimo di sette giorni'' sulla pagina di Trump, prosegue la nota, aggiungendo che la misura ''potrebbe essere prolungata".