Gli Usa vogliono colonizzare il mondo sotterraneo

La Darpa, l’agenzia per la difesa americana lancia la sua ultima sfida: sviluppare tecnologie che mappino il sottosuolo, "ricco di spazi a misura d’uomo" che potrebbero essere sfruttati per la sicurezza civile o militare. Cavità naturali, strutture urbane sotterranee, condotti artificiali a uso strategico, non fantasia ma forse un giorno realtà. Per realizzare la mappatura, l'agenzia Usa ha lanciato un concorso: quattro anni di tempo per portare a termine il proprio progetto e il premio finale è di circa due milioni di dollari. Questo video ci spiega per filo e per segno di che si tratta.