Vendite record per il lanciafiamme di Elon Musk

Sta andando letteralmente a ruba il lanciafiamme di Elon Musk. Costa 500 dollari. L'idea è venuta appunto al patron di Tesla e The Boring Company che sta vendendo online il lanciafiamme, sì, esattamente un dispositivo a forma di fucile capace di sparare fiamme. Non si è capito bene per quale motivo Musk abbia avuto questa idea fatto sta che, da quando è apparso online, il lanciafiamme, stando all'imprenditore, ha già venduto settemila unità sulle ventimila previste. Forse una trovata per finanziare una sua impresa.