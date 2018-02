Questo piccolo grande Festival

Il 68, ovvero la rivoluzione al Festival di Sanremo. Complici gli ascolti record, Claudio Baglioni ha compiuto l’impresa di far cantare a tutti la musica nazionale vecchia e nuova, in un'armonia che solo ad uno come lui poteva riuscire. Dagli ospiti al trio di conduttori che ha funzionato egregiamente, la kermesse è volata (la finale al 58,3%). E se lui, per ora, si sfila dall’ipotesi di un ‘Baglioni – bis’, tutto è possibile per una kermesse che ha sbaragliato gli avversari e messo le basi per un ‘format’ che potrebbe replicarsi e funzionare. Magari con la Pausini?