In coma per le botte

Brutalità e ferocia. Ecco le immagini che mostrano l'aggressione in via Valtorta a Milano a un pensionato, aggredito e derubato davanti all'ingresso del condominio in cui vive. L'aggressore, Chestor Caldararu 29enne romeno, è stato fermato dalla polizia.

Lo scorso venerdì 20 aprile, ha colpito e derubato del portafoglio la vittima avvicinandolo mentre portava a casa la spesa. Nella caduta, la vittima ha battuto violentemente la testa a terra ed è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione per trauma cranico.

La Squadra mobile ha identificato e fermato l’autore della rapina, bloccato all’interno del proprio appartamento in Villa San Giovanni, dovrà rispondere di tentato omicidio e rapina.