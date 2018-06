Così puoi farti la Bugatti Chiron da sogno

Se non potete permettervi una Bugatti Chiron da 2,4 milioni, niente paura. C’è il modello Lego . Fa parte della collezione 'Technic' ed è in scala 1:8. E' composta da 3.599 mattoncini, lunga 56 centimetri e completa di ala posteriore mobile e di motore a 16 cilindri. Insomma, una piccola consolazione per gli amanti dell'auto e non solo anche perchè, quella vera, verrà prodotta in solo 500 esemplari.