Nuova emergenza Ebola in Congo

L'Ebola torna a far paura. La Repubblica Democratica del Congo, sta affrontando nuovi focolai che hanno già fatto decine di vittime. La febbre emorragica finora ha infettato oltre 50 persone. Forte della grande esperienza maturata nella lotta alla terribile epidemia che ha flagellato l'Africa occidentale tra la fine del 2013 e l'inizio del 2016 (oltre 11.000 le vittime) l'UNICEF ha lanciato un intervento di emergenza per circoscrivere i focolai epidemici e prevenire il contagio attraverso il fiume Congo e le altre vie d'acqua. Nel video girato a Mbandaka, capoluogo dell'Equatore ed epicentro dell'epidemia, il medico e funzionario dell'UNICEF Gianfranco Rotigliano spiega la dinamica di questa crisi e fa un appello ai donatori per finanziare il piano di risposta rapida contro l'Ebola.