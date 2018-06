Dumbo torna a volare con Tim Burton

Ecco il teaser trailer della nuova versione di Dumbo, la storia dell’elefantino volante che ha incantato una generazione di bambini e non solo. A dirigerlo è niente meno che Tim Burton, il quale come si vede in questa prima clip diffusa in queste ore darà la sua impronta fantastica e onirica a tutta la pellicola. La storia ripercorre quella del film d’animazione, dove in un circo nasce un cucciolo di elefante che, grazie alle sue orecchie di notevoli dimensioni, riesce addirittura a volare. In questo caso però stiamo parlando di un circo abbastanza sgangherato, che verrà preso in mano da un’ex star circense, Holt Farrier interpretato da Colin Farrell, il quale assieme alla sua famiglia cercherà di risollevare le sorti dell’intera carovana. Oltre a Farrell nel cast troviamo svariati grandi nomi di Hollywood: da Michael Keaton che dà il volto al direttore VA Vandemere a Eva Green nei panni dell’acrobata Colette Marchant, fino anche a una vecchia conoscenza di Burton come Danny DeVito.