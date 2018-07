Tartaruga 'aliena' nel lago di Garda

Una tartaruga 'aliena'. Guscio molle e naso a proboscide. Dove è stata trovata? Nel lago di Garda. Si tratta di una tartaruga "Pelodiscus sinensis" molto particolare, non viene ovviamente dallo spazio ma è una specie aliena in Europa originaria di Cina, Vietnam e Taiwan. Evidentemente è stata comprata all'estero e poi rilasciata nel lago. I carabinieri del Nucleo Cites l'hanno recuperata e affidata al Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona.