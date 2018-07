Tigrotti come gatti

Uno straordinario video di una famiglia di tigri è stato realizzato dal Wwf nelle foreste di Sumatra centrale, in Indonesia, sito World Heritage Unesco. Le spettacolari immagini mostrano tre cuccioli seguire la loro mamma, poi li vediamo cresciuti nella fase di ‘subadulti’, successivamente l’incontro di mamma tigre con un maschio e nei secondi finali una nuova cucciolata, questa volta con 4 piccoli. Un andamento normale che però per le tigri si realizza solo "se hanno un habitat protetto, abbastanza prede e sono lasciate in pace”, spiega Michael Baltzer, leader del Wwf Tigers Alive. La situazione di questo meraviglioso felino resta infatti critica a causa di bracconaggio e perdita di habitat. Un secolo fa c’erano circa 100.000 tigri in natura, oggi abbiamo perso il 95% della popolazione delle tigri selvagge