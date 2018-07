La tartaruga fa il nido tra i bagnanti

Domenica sera una grossa tartaruga ha nidificato a Marsala, in Sicilia, nella spiaggia di Contrada Berbero vicino al lido Gazebo. Tra la gente stupita che ancora affollava l'arenile, la tartaruga marina ha risalito la spiaggia e deposto le sue uova scavando una buca nella sabbia. Proprio alcuni vacanzieri hanno preso l'iniziativa di allertare la responsabile del Centro di recupero tartarughe marine di Lampedusa, Daniela Freggi, che a sua volta ha allertato gli operatori Wwf che si sono immediatamente recati sul posto per la prima messa in sicurezza del nido. Anche questo nido verrà ora monitorato da volontari del Wwf fino ad accompagnare verso il mare i piccoli di Caretta Caretta dopo la schiusa delle uova