Casa Surace: “Il mare è una tavola, va sparecchiato”

Come ridurre l’utilizzo della plastica e combattere l’inquinamento dei nostri mari? Lo spiegano con ironia i componenti di Casa Surace nel nuovo video realizzato in collaborazione con Greenpeace. Una serie di ‘dritte’ da sud su come eliminare l’usa e getta. Le canucce? Meglio uno zito. Le posate di plastica? Vanno bene solo per la polenta molle... I soldi per il gelato come li trovo? Il vuoto a rendere! Insomma sì alla plastica in mare ma solo a quella dei materassini gonfiabili che poi ti riporti a casa