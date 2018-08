Terremoto Venezuela, pavimento si spezza in due

La scossa di terremoto provocata dal sisma di magnitudo 7.3 che si è verificato in Venezuela ha spezzato in due il pavimento di un ristorante a Chaguaramas, una città nel nord del paese. Il video è stato diffuso su Twitter. Il ministro dell'Interno venezuelano Nestor Reverol ha confermato che "finora non si segnalano vittime e che il ministero è in contatto con tutti i governatori degli Stati coinvolti per avere una visione complessiva dei danni causati dal sisma e determinare le iniziative da adottare da parte del governo centrale".