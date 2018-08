Macron e Rasmussen in bici per Copenaghen

Fuori programma decisamente curioso per la visita ufficiale di Emmanuel Macron in Danimarca: un giro in bicicletta organizzato da Lars Lokke Rasmussen, primo ministro danese e appassionato di ciclismo. I due leader hanno così pedalato tra le strade di Copenaghen, città candidata per ospitare la partenza del Tour de France per il 2020 e il 2021. Al termine del giro Macron ha omaggiato Rasmussen con la maglia gialla firmata dal vincitore dell'edizione 2018 della corsa ciclistica francese, il britannico Geraint Thomas. (Video Facebook - Cycling Embassy of Denmark)