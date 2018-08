Sul carrello della funivia a 3mila metri

Pablo Alvarez, si occupa della sicurezza della funivia che conduce alla vetta del Sasso Pordoi, la punta più alta del gruppo del Sella, nota come la terrazza delle Dolomiti. Di coraggio ne ha da vendere. Ogni mattina alle 8 sale in vetta con la funivia per il primo giro di prova. Non come un normale passeggero però: si posiziona infatti a bordo del carrello che si trova all'esterno della cabina e, prima che arrivino i turisti, sistema funi e cavi e si assicura che tutto funzioni. In soli quattro minuti si può arrivare a 2950 metri di altezza. Insomma un viaggio da brividi. (Video Facebook - Val di Fassa)