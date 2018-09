L’Italia dai sapori autentici festeggia i suoi borghi

Cibo e vino. Sono i temi scelti per festeggiare la terza edizione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, in programma domenica 30 settembre su tutto il territorio nazionale. Circa 60 comuni piccoli e medi metteranno in campo i loro sapori più autentici, quelli prodotti con materie prime locali, che sono ormai parte integrante di una tradizione che rende unico il nostro Paese.