Questo video diffuso dall'Air Force Reserve - Hurricane Hunters mostra il volo dei 'cacciatori di uragani' che monitorano dal cielo i movimenti di Michael, l'uragano "mostro", come lo ha definito il presidente Donald Trump annunciando che andrà nelle zone colpite tra domenica e lunedì. L'uragano ha toccato terra in Florida nella Panhandle, vicino a Panama City raggiungendo categoria 4, la più potente, con venti a oltre 249 km orari. Si tratta dell'urgano più forte che si sia abbattuto sulla costa continentale degli Stati Uniti da 25 anni, da quando l'uragano Andrew devastò la Florida nel 1992. In 500.000 sono rimasti senza elettricità tra Florida, Georgia e Alabama. Il bilancio è di una vittima, un uomo ucciso da un albero caduto sulla sua abitazione nella contea di Gadsden, in Florida. (Video Twitter/ Us Air Force, tenente colonnello Sean Cross)