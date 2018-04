Ancora scontri al confine di Gaza

(Afp)

Ancora scontri alla barriera di confine tra la Striscia di Gaza e Israele, tra i soldati dello Stato ebraico e le migliaia di palestinesi che si sono radunati per il terzo venerdì della 'Grande marcia del ritorno', la manifestazione organizzata da Hamas e che ha preso il via il 30 marzo per durare fino al 15 maggio. Lo rendono noto i media israeliani, secondo i quali i manifestanti si sono avvicinati alla barriera di confine e alcuni di loro hanno lanciato pietre contro i soldati.

Secondo il ministero della Sanità guidato da Hamas a Gaza sono almeno otto i palestinesi rimasti feriti, tra cui uno da un colpo d'arma da fuoco alla testa. La maggior parte dei feriti si registra a est di Gaza City, dove si sono radunate almeno duemila persone, mentre due sono stati colpiti negli scontri che si sono verificati vicino ad al-Bureij nella zona centrale di Gaza. Finora sono almeno 32 i palestinesi che hanno perso la vita in scontri dal 30 marzo.