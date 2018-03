Isis fa strage a Kabul

(Afp)

Ancora una strage in Afghanistan. Almeno 29 persone hanno perso la vita e altre 52 sono rimaste ferite in un attacco suicida sferrato a Kabul contro la comunità sciita raccolta per celebrare il Nawroz, il capodanno persiano che coincide con il primo giorno di primavera. Il tragico bilancio è stato reso noto dal ministero della Sanità afghano. Almeno cinque feriti versano in gravi condizioni.

Il ministero degli Interni ha confermato che l'attacco è stato provocato da un kamikaze che verso mezzogiorno si è fatto saltare in aria vicino all'ospedale di Ali Abad e all'università di Kabul, quando si era riunito un gruppo di persone. Un portavoce del ministero ha dichiarato alla Bbc che il kamikaze si è avvicinato a piedi al santuario di Sakhi e si è fatto esplodere dopo essere stato identificato dalla polizia.

L'attentato è stato rivendicato dal sedicente Stato Islamico. ''L'operazione di martirio condotta con una cintura esplosiva ha colpito una riunione sciita durante le celebrazioni per la festività di Nawroz nella città di Kabul'', si legge sull'agenzia di propaganda del gruppo jihadista 'Amaq'.