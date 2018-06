"Massacro mai visto", Isis minaccia Mondiali

(Foto Afp)

Nuove minacce del sedicente Stato islamico (Is) contro i Mondiali in Russia: il gruppo minaccia un "massacro mai visto prima nella storia", scrive il giornale Daily Star. Il sito Middle East Media Research Institute (Memri) ha segnalato un filmato di dieci minuti diffuso da canali vicini all'Is e su Telegram. Il video, spiega Memri, è una sequenza di immagini di repertorio che mostrano combattimenti a Mosul, in Iraq, unite a un estratto di un filmato del 2016 contenente minacce alla Russia, mentre la parte finale è una clip animata di un drone con un simbolo dell'Is che sorvola il villaggio olimpico di Sochi, esplosioni virtuali e 'fiamme' avvolgono la scena.

Il sito del Daily Mail segnala che i sostenitori dell'Is hanno fatto appello ai "lupi solitari" ad attaccare i Mondiali e pubblica un'immagine che mostra un combattente armato con la minaccia scritta a chiare lettere "inizierà il terrore".