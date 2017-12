Smog, livello rosso a Torino: scatta il blocco

A causa del perdurare della criticità dell’inquinamento atmosferico, da domani a Torino sarà attivo il livello rosso con il blocco alla circolazione esteso ai mezzi diesel euro5. Sospesa il 23 dicembre, allo scadere dei dieci giorni di sforamento continuo del livello di micropolveri presenti nell'aria in città, per non ostacolare gli spostamenti dei cittadini in occasione delle festività natalizie, domani la limitazione verrà ripristinata.

I veicoli diesel fino ad euro 5 compreso non potranno, dunque, circolare in città dalle 8 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi. Anche per i mezzi commerciali con le stesse caratteristiche il blocco è confermato, ma con orario 8,30-14 e 16-19;dal lunedì al venerdì e 8.30-15; 17-19 il sabato e nei giorni festivi. Dal 1 ottobre al 31 marzo, inoltre, è vietata la circolazione di tutte le auto con classe emissiva euro0, con qualsiasi alimentazione, e dei diesel fino all’euro2 compreso, dalle 8 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi.