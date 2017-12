Scopre che la prostituta è trans, cliente chiama il 113

(Fotogramma)

Aveva fissato un appuntamento a casa di una prostituta ma quando ha scoperto che si trattava di una trans ha chiamato la polizia per riavere indietro i soldi che aveva pagato in anticipo per la prestazione sessuale. A chiamare gli agenti è stato un giovane ventenne nordafricano, che ieri pomeriggio si era recato in un appartamento nel centro di Firenze, vicino a piazza della Signoria, per consumare il rapporto, accorgendosi ben presto che la prostituta era una trans. Poi la chiamata al 113 per segnalare la truffa subita, ma all'arrivo degli agenti nell'appartamento non c'era nessuno.