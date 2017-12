Selfie con animali macellati, bufera su Carrefour di Tivoli

Il post apparso, e poi rimosso, su Facebook

E' polemica sul caso di due dipendenti Carrefour che si sono fotografate mentre 'giocavano' con un agnello morto. Sui social sono piovuti insulti e critiche sul comportamento delle dipendenti del supermercato e sulla stessa azienda, la cui risposta però non si è fatta attendere. "A Tivoli, nel vostro punto vendita, ci si diverte giocando con i corpi morti degli Animali che vendete.... non riesco ad immaginare come sia possibile tollerare simile sadismo e scarsità di igiene (anche mentale)", ha scritto Claudia sulla pagina Facebook di Carrefour Italia, postando le foto 'incriminate': "Ciao Claudia, Carrefour Italia comunica di aver immediatamente avviato un’indagine interna per chiarire quanto accaduto e poter prendere quindi i dovuti provvedimenti verso i responsabili. Carrefour Italia prende le distanze e condanna fermamente atti di tale gravità", la replica immediata dell'azienda. Che però non è bastata a placare le polemiche.

Tra i primi a segnalare il caso anche la sezione romana dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali): "Succede che in un supermercato di Tivoli qualcuno pensa di essere simpatico e ironico beffeggiando e umiliando la vita negata. Enpa di Roma manifesta il suo dissenso a questo modo di concepire il Natale e invita la direzione Carrefour a prendere posizione di chiarezza sulla vicenda", scriveva l'associazione, poi a sua volta bersaglio di una feroce polemica da parte di alcuni utenti Fb che l'accusavano di fanatismo, tanto da dover a un certo punto specificare che alle due dipendenti "non auguriamo il licenziamento. Ci aspettiamo le scuse pubbliche e la consapevolezza di aver fatto un gesto stupido. Una lezione, visto le reazioni sul web, c'è stata. Ci auguriamo che ne facciano tesoro per il futuro".