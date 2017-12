Tenta di uccidere con l'auto i poliziotti che lo trovano ubriaco

(Fotogramma)

Un ubriaco al volante ha tentato di investire i poliziotti con l'auto: l'uomo, di 45 anni, è stato arrestato e portato in carcere per tentato omicidio, resistenza, guida in stato di ebbrezza e danneggiamento. E' successo la notte scorsa ad Arezzo, in viale Newton, durante un controllo della polizia stradale nei pressi di una discoteca per prevenire incidenti dovuti a condotte di guida distratte, nonché all'uso di alcol o droghe.

Il 45enne, originario di Lucca ma residente in provincia di Arezzo, era in compagnia di una donna, anche lei sotto l'effetto dell'alcol. Entrambi sono stati fatti scendere dalla loro Mercedes e il responso dell'etilometro per lui è stato chiaro, poiché nell’organismo il suo tasso di alcol era quattro volte superiore rispetto al consentito.

Appena l'uomo ha capito che la Polstrada gli avrebbe ritirato la patente e sequestrato il veicolo, ha inveito contro la pattuglia degli agenti.

Con uno scatto repentino, l'uomo è balzato sull'auto, distante circa una ventina di metri e, dopo averla messa in moto, ha invertito la marcia e puntato direttamente contro gli agenti, che sono riusciti a scansare la Mercedes, finita poi contro l’auto della Polstrada.

A quel punto i poliziotti lo hanno neutralizzato e condotto in caserma, accertando che era una vecchia conoscenza della polizia, poiché sorpreso anni fa a spacciare stupefacenti. Gli investigatori hanno condotto il 45enne nel carcere di Arezzo.