Cortina chiusa per neve

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Cortina d'Ampezzo, arriva la neve e raggiunge subito il mezzo metro. I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare sulla statale 51 di Alemagna per aiutare i tanti automobilisti in viaggio per festeggiare il Capodanno. Hanno anche dovuto rimuovere alberi e rami caduti in strada a causa del peso della neve. Molti automobilisti hanno abbandonato le auto in strada e si sono incamminati a piedi. I pompieri sono dovuti intervenire per rimuovere alcune vetture lasciate in via Faloria a Cortina. Secondo le previsioni nevicherà anche questa notte ed è sempre presente il rischio valanghe. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco per la fitta coltre bianca caduta su tutte le Dolomiti venete.