Fulmine colpisce torre medicea all'isola d'Elba

Un fulmine ha colpito la torre medicea di Marciana Marina, all'isola d'Elba. La scarica atmosferica ha prodotto gravi danni alla struttura di piazza Bernocchi, con il crollo parziale della parte di sommità della torre. Non si segnalano danni alle persone. Sul posto per la messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio (Livorno).