Come montare le catene da neve in 2 minuti

Può sembrare complicato, ma in realtà ci vogliono solo due minuti a montare le catene da neve. A dimostrarlo è 'SOS Neve' che in un video mostra come fare. Oltre alle fasi di montaggio, vengono dati molti importanti consigli pratici - importanti come non mai in questi giorni in cui il maltempo non dà tregua - su ciò che è meglio portare con sé in auto (come dei guanti o un tappetino sul quale appoggiarsi) per facilitare il montaggio e lo smontaggio delle catene da neve.