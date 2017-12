Far west a Bitonto, uccisa donna usata come scudo

Far west a Bitonto, in provincia di Bari, dove c'è stato un doppio agguato questa mattina in strada. Una donna di 84 anni è stata uccisa da due pallottole e un pregiudicato di 20 anni, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, è rimasto ferito da colpi d'arma da fuoco che lo hanno raggiunto alle spalle e al torace.

Il cadavere della donna è stato trovato in un luogo diverso da quello in cui è stato soccorso il giovane ferito ma i due episodi sarebbero collegati. Anzi quasi certamente i fatti sono avvenuti nello stesso posto.

Sulla dinamica della sparatoria sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura del capoluogo pugliese. Tra le ipotesi prese in considerazione quella del proiettile vagante ma anche addirittura la possibilità che l'anziana sia stata usata come scudo dal pregiudicato.