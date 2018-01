Il dispetto della Befana

(Fotogramma)

Arriva la Befana, con il suo carico di doni e dolcetti per i bambini buoni, e carbone per i meno buoni. E pioggia per tutti: buoni e cattivi. Si avvicina infatti un intenso fronte perturbato, foriero di precipitazioni via via più diffuse.

Ecco l'analisi degli esperti del sito ilmeteo.it

SABATO 6 GENNAIO - Tempo in graduale peggioramento dalle regioni settentrionali verso quelle centrali tirreniche e Sardegna, e all'insegna di precipitazioni, localmente moderate e nevose sulle Alpi sopra i 1000 metri, sugli Appennini dai 1500/1600 metri. Regioni meridionali in attesa, con tempo prevalentemente asciutto.

DOMENICA 7 GENNAIO - Il fronte si incattivirà con maltempo diffuso al Nord e alta Toscana.

TEMPERATURE - Non subiranno sostanziali variazioni se non locali diminuzioni in presenza di precipitazioni.