Accoltella la convivente e poi scappa con la figlia: fermato

E' stato trovato e bloccato dai carabinieri il 38enne che ieri ha accoltellato la convivente in un'abitazione ad Altavilla Vicentina dopo un violento litigio ed è poi scappato con la figlia.

I militari hanno trovato l'uomo nascosto in un'auto stamattina intorno alle 10 in un campo di Bagnolo San Vito in provincia di Mantova. Con lui c'era la figlia, che è stata portata via in ambulanza con un principio di assideramento. Il 38enne è stato fermato per tentato omicidio e sequestro di persona.