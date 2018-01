La moglie fa le faccende e lui violenta l'amica della figlia

(Fotogramma)

Avrebbe abusato sessualmente dell'amichetta della figlia mentre la moglie era impegnata nelle faccende domestiche. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Castelnovo Monti hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo di natura cautelare traendo in arresto un uomo di mezz'età, residente in un comune dell'appennino reggiano, condotto al termine delle formalità di rito in carcere.

Pesanti le accuse a carico dell'uomo che, da settembre a novembre dell'anno scorso, approfittando della distrazione della moglie impegnata in faccende domestiche, dopo essere entrato nella stanza dove si trovava la vittima, una bambina di 10 anni impegnata a giocare con la figlioletta, chiusa la porta a chiave, l'avrebbe costretta a subire, in varie occasioni, atti sessuali. L'arresto è avvenuto dopo che la bambina ha confessato quanto subito dall'uomo ai familiari che hanno sporto subito denuncia ai carabinieri.