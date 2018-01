Travolto da un'Alfa: morto 18enne

(Foto di repertorio - Fotogramma)

Stava attraversando la strada per far rientro a casa quando è arrivata una vettura, un'Alfa 159, guidata da un suo conoscente che ha investito in pieno il giovane e lo ha scaraventato sul marciapiede e per il 18enne di Roseto degli Abruzzo (Te) non c'è stato più nulla da fare. E' stato lo stesso investitore a prestare i primi soccorsi e a richiedere l'intervento dei sanitari del 118.

Il giovane è stato trasportato d'urgenza presso l'Ospedale di Teramo dove è morto poco dopo. La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri, dopo le 22, lungo la statale 150 in un tratto di rettilineo e abbastanza illuminato. Polizia e carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire le dinamiche dell'accaduto.