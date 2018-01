Massacrata di botte e uccisa, sotto torchio il compagno

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una donna 45enne è stata trovata senza vita in un appartamento a Sozzago nel novarese. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni familiari. I carabinieri hanno sentito il compagno come persona informata sui fatti. L'uomo avrebbe precedenti per atti di violenza. Al momento, però, non sarebbe stato emesso alcun fermo. I militari stanno sentendo diverse persone, sia appartenenti al nucleo familiare, sia vicini di casa, per ricostruire gli esatti contorni della vicenda.

La donna, a quanto si è appreso, è stata trovata accasciata in una stanza dell'abitazione proprio dal convivente che avrebbe raccontato di averla trovata questa mattina, dopo che ieri sera, a seguito di una lite avrebbero dormito in due camere separate. Sempre stando al racconto dell'uomo, avrebbe chiamato i genitori che, giunti sul posto avrebbero allertato il 118, ma i sanitari una volta arrivati nell'appartamento non hanno potuto far altro che constare il decesso della donna. Ancora da accertare le esatte cause della morte.

Il corpo della vittima a un primo esame presenta tumefazioni ed ecchimosi che farebbero pensare a una aggressione, ma non ferite provocate da qualche tipo di arma.