Esplosione in palazzina, trovato disperso: è vivo

Esplosione in una palazzina a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo. Lo scoppio, il boato e poi il crollo in un'abitazione in località Val della Meta, intorno alle 17 di oggi pomeriggio. Parte della palazzina è crollata e un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie dai vigili del fuoco. All'origine dell'esplosione forse una fuga di gas. Il ferito è stato affidato al personale del 118 per il ricovero in ospedale.