Scontro tra camion e furgone, due morti

Un uomo di 41 anni di Gubbio (Perugia) è morto stanotte in un incidente stradale avvenuto a Ravenna, lungo la Romea. Secondo quanto si apprende, l'uomo, alla guida di un camion della ditta per cui lavorava, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi contro un furgone, il cui conducente, purtroppo, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi per entrambi. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un terzo mezzo pesante, il cui conducente è fortunatamente rimasto illeso.